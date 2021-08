Durch grüne Ranken ins Klassenzimmer

Nordheim. „Ab heute seid ihr Schulkinder“, betonte Schulleiterin Antje Kühlberg. Im größten Bibliser Ortsteil Nordheim fand die Feier der Steinerwaldschule im Hof unter freiem Himmel statt. Deshalb musste nicht die gesamte Zeit Maske getragen werden.

Im Vorfeld hatte es keine Andacht in der Kirche gegeben. Dafür war Pfarrer Arne Polzer mit seiner Gitarre gekommen. Er spielte mehrere Lieder, bei denen die Kinder klatschen, hüpfen oder stampfen konnten. Zwischendurch erzählte er den Erstklässlern sehr lebendig die Geschichte von Jesus und den Jüngern auf dem See Genezareth und dem Sturm, der plötzlich aufkam. Jesus sagte zu den Jüngern: „Habt ihr denn kein Vertrauen?“ – und beruhigte den Sturm. Polzer wünschte den Neuzugängen, dass alles gut wird und dass sie Hoffnung haben. Die Schulleiterin bestärkte dies und führte weiter durchs Programm.

Bürgermeister Volker Scheib war nach eigenen Worten etwas aufgeregt, denn es war das erste Mal, dass er nach Nordheim zur Feier kommen konnte. Im letzten Jahr hatte es zeitliche Überschneidungen mit der Einschulung in Biblis gegeben. Das war dieses Jahr anders. „Wir vom Rathaus können euch bei den Hausaufgaben nicht helfen, aber euch auf andere Art unterstützen“, meinte er zu den Erstklässlern. Auch in seinem Büro lerne er jeden Tag etwas Neues. Manchmal mache er die Aufgaben gut, manchmal auch nicht so gut und dafür bekomme er dann eine schlechte Note.

Elternbeirat liefert Ideen

Scheib setzte vor allem auf den Elternbeirat. Er bringe immer Ideen ein, die der Verwaltung Anregungen lieferten. Die Schüler aus der 4a und 4b warteten da allerdings schon ungeduldig auf ihren Auftritt. Sie hatten einen Tanz zur Musik von „Can’t stop the feeling“ von Justin Timberlake einstudiert. Danach sagten sie noch ein Gedicht auf. Alle sind als Paten für die Neuen vorgesehen. Sie zeigen ihnen in den kommenden Wochen die Schule und stehen als Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung.

Dann rief Klassenlehrerin Jenny Köppe die Namen der Kinder auf, und diese konnten durch ein mit grünen Ranken und Sonnenblumen geschmückten kleinen Bogen gehen, der vor dem eigentlichen Eingang im Hof stand. Die Mehrheit der Mädchen und Jungen kam aus Nordheim, aber auch aus Wattenheim waren einige dabei. Für die erste Unterrichtsstunde ging es dann hinein, während die Eltern, Großeltern und Geschwister draußen warteten. Dort hatte der Elternbeirat einen Getränkestand vorbereitet, um die Wartezeit angenehm zu machen.