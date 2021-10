Düstere Visionen

Biblis. „Wem gehört mein Dorf?“ – Diese Frage stellt der Film, mit dem das Bibliser Kino am Donnerstag, 21. Oktober, 20 Uhr, in sein langes Wochenende startet. An der Ostsee liegt Göhren, das Heimatdorf des Filmemachers Christoph Eder. In seiner Dokumentation wirft er einen Blick darauf. Dort wachen die Einwohner aus ihrer Lethargie auf, als es um das Schicksal des Touristenorts geht. Während der Gemeinderat bislang allen Projekten zugestimmt hat, erwacht der Protest, als in einem Naturschutzgebiet gebaut werden soll.

Das Wochenende von Freitag, 22. Oktober, bis Sonntag, 24. Oktober, ist filmisch zweigeteilt. Es laufen Teil eins und zwei von „A Quiet Place“ von Regisseur John Krasinski, der auch mitspielt. Teil eins wird am Samstag um 20 Uhr gezeigt: Nichts ist mehr so wie früher, seit die Erde von mysteriösen Aliens überrannt wurde, denen Kugeln und Bomben nichts anhaben. Die Kreaturen sind so gefährlich, weil sie durch die leisesten Geräusche angelockt werden. Nur wenige Menschen haben überlebt. Zu ihnen gehört die Familie von Lee Abbott, seiner Frau Evelyn und den drei Kindern. Sie dürfen keine Geräusche machen. Im verlassenen New York entdeckt einer der Söhne ein batteriebetriebenes Spielzeug-Weltraumshuttle und nimmt es trotz Verbot mit nach draußen.

Der zweite Teil läuft am Freitag, 20 Uhr, am Samstag, 22.30 Uhr, und am Sonntag, 20 Uhr: Nachdem Familie Abbott ihr Zuhause verlassen musste, ist Evelyn nun mit ihren Kindern und dem neugeborenen Baby auf sich allein gestellt. An den unheimlichen Zuständen in der postapokalyptischen Welt hat sich nichts geändert. Die geräuschempfindlichen Biester sind nach wie vor auf der Jagd. Die Abbotts versuchen weiterhin ein Leben in absoluter Stille. Als sie den Überlebenden Emmett treffen, stellt sich für Evelyn bald die Frage, ob es an der Zeit, sich mit anderen zusammenzutun.

Leben ohne Papiere

Im Kinderfilm am Sonntag, 24. Oktober, 15 Uhr, geht es um „Binti – Es gibt mich!“. Sie wurde im Kongo geboren, lebt aber seit ihrer Kindheit mit ihrem Vater Jovial in Belgien. Obwohl sie keine legalen Dokumente besitzt, möchte Binti ein normales Leben führen und Videobloggerin werden. Elias, ein Belgier, rennt verärgert zu seinem Baumhaus, um seiner Mutter zu entgehen. Dorthin flüchtet Binti vor der Polizei. Da hat das Mädchen die Idee, sie ihren Vater zusammenbringen. Wenn diese heiraten, könnte sie in Belgien bleiben.

Im Kinoprogramm gilt die 3G-Regel. Die Zahl der Plätze ist nach wie vor reduziert. Kinder unter zwölf dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen in die Vorstellung. cid

Info: Tickets nur online unter www.filminsel-biblis.de