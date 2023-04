Biblis. Die neue Woche in der Bibliser Filminsel hat drei neue Filme im Angebot:

„Fritz Bauers Erbe – Gerechtigkeit verjährt nicht“

Der Film ist am Donnerstag, 27. April, um 20 Uhr, zu sehen. Dieser Dokumentarfilm zeigt anhand der jüngsten NS-Prozesse wie sich Fritz Bauers Ansatz als neues Prinzip der Rechtsauffassung in Deutschland etablieren konnte. Mit bewegenden und aufrüttelnden Zeitzeugenberichten von Überlebenden entfaltet der Film eine faszinierende Geschichte darüber, wie die Gerechtigkeit ihren Weg in die deutschen Gerichte fand. Durch Generalstaatsanwalt Fritz Bauer wurden bei den Frankfurter Auschwitz-Prozessen 1963 zum ersten Mal Angeklagte für Beihilfe zum Mord vor ein deutsches Gericht gebracht. Rund 60 Jahre später findet Fritz Bauers Erbe nun Anwendung.

„Der Pfau“

Nachdem die Investmentbankerin Linda Bachmann und ihr Team auf dem weitläufigen Landsitz von Lord und Lady Macintosh eingetroffen sind, stehen die Zeichen für ein entspanntes Wochenende in Schottland nicht sonderlich gut. Die Jahresbilanz lässt zu wünschen übrig, außerdem sind die Methoden der jungen Seminarleiterin Rebecca ziemlich fragwürdig. Als dann auch noch der Lieblingspfau des Lords und dann die Lieblingsgans der Lady verschwinden, sind weitere Streitigkeiten programmiert. Annette Frier und Tom Schilling spielen in „Der Pfau“, einer Verfilmung des Buches von Isabel Bogdan. Er wird am Freitag, 28. April, und Samstag, 29. April, 20 Uhr, und Sonntag, 30. April, 19 Uhr, gezeigt.

„Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer“

Der Animationsfilm für Kinder läuft am 30. April, 16 Uhr. Drei Mumien leben in einer unterirdischen, geheimen Stadt im alten Ägypten. Zu dem Trio gehören eine Prinzessin, ein ehemaliger Wagenlenker und sein jüngerer Bruder. Durch eine Reihe unglücklicher Ereignisse landen die Mumien begleitet von ihrem Haustier, einem niedlichen Babykrokodil, im heutigen London. Dort begeben sie sich auf eine verrückte und lustige Reise auf der Suche nach einem alten Ring. Dabei sorgt vor allem das für die Mumien völlig unbekannte Leben in der modernen Großstadt für spaßige Verwirrung. cid