Biblis. Ohne eine Partei als Rückhalt, aber mit vielen Ideen für Biblis will Urs Scheib die Gunst der Wähler gewinnen. Bei der Kommunalwahl möglichst oft drei Kreuzchen hinter seinem Namen, das wünscht sich der 25 Jahre alte angehende Jurist. Dass sein Vater Volker Scheib seit April 2020 Bürgermeister in Biblis ist, hat ein bisschen was mit dem eigenen politischen Interesse zu tun. Denn im Wahlkampf besuchte Scheib junior die öffentlichen Sitzungen in der Kommunalpolitik, um seinen Vater auf dem Laufenden zu halten, falls dieser beruflich verhindert war. Dabei wuchs bei Urs Scheib die Überzeugung, dass er nicht nur Zuhörer sein will, sondern selbst im Parlament mitarbeiten möchte.

Kandidat stellt seine Ideen im Internet vor Urs Scheib ist 25 Jahre alt und studiert Jura an der Goethe-Universität Frankfurt. Er plant, sein Studium zum Jahresende abzuschließen. Daran anschließen soll ein Referendariat in der Region. Sein Vater ist Volker Scheib, der seit April 2020 in Biblis Bürgermeister ist. Scheib junior unterstützte seinen Vater bei dessen Wahlkampf. Der 25-Jährige tritt allein für die Liste Scheib bei der Kommunalwahl am 14. März an. Innerhalb seines Internetauftritts unter www.ursscheib-kommunal-biblis.de stellt er seine Ideen für Biblis vor. Er wolle Politik für die Gemeinde nach seinen eigenen Überzeugungen und Werten leisten, betont er dort. Außerdem besteht die Möglichkeit, Kontakt mit Urs Scheib aufzunehmen und Fragen zu den einzelnen Themen sowie Anregungen, aber auch Kritik mitzuteilen.

AdUnit urban-intext1

Herr Scheib, gab es erste Reaktionen auf Ihre Kandidatur?

Urs Scheib: Aus dem näheren Umfeld ja. Da war es zwar schon bekannt, aber als die Kandidatur jetzt offiziell war, kam viel Positives. Aber auch die Frage, ob ich es mir gut überlegt habe, da es viel Arbeit und Verantwortung sein wird. Auf Facebook gab es wohl auch Reaktionen. Aber ich habe keinen privaten Zugang. Aus persönlicher Überzeugung will ich Facebook nicht für den Wahlkampf nutzen. Aber man bekommt ja trotzdem über Freunde, Bekannte und Familie mit, was dort gepostet wird. Und da gab es zumindest eine skeptische Reaktion. Aber daraus mache ich mir jetzt erst mal nicht so viel. Konstruktive Rückmeldungen nehme ich gern auf, aber Destruktives versuche ich, an mir abgleiten zu lassen.

Wenn Sie gewählt werden, sind Sie fünf Jahre Gemeindevertreter. Gibt es ein bestimmtes Ziel, dass Sie in dieser Zeit erreichen wollen?

AdUnit urban-intext2

Scheib: Die Etablierung der positiven Diskussionskultur und des konstruktiven Feedbacks. Das ist meiner Meinung nach der wichtigste Aspekt, der in der Gemeindevertretung neu eingeführt oder zurückgewonnen werden sollte. Diese Art der Zusammenarbeit wirkt sich auf alle Themen und Entscheidungen positiv aus.

Heißt das auch, dass verständlich über Sachverhalte gesprochen werden soll, damit jeder versteht, um was es geht?

AdUnit urban-intext3

Scheib: Genau, damit auch die Zuschauer bei den Sitzungen verstehen, um was es geht. Aber auch, dass jeder Abgeordnete alles nachvollziehen kann und die verschiedenen Sichtweisen deutlich werden. So kann eine konstruktive Diskussion entstehen, bei der über alle Argumente geredet wird. Ich hatte während der Sitzungen manchmal das Gefühl, wenn am Ende nicht das herauskommt, was man sich wünscht, macht man in der Sache zu.

AdUnit urban-intext4

Es gibt Entscheidungen in Biblis, die niemals umgesetzt wurden – trotz langwieriger Diskussionen.

Scheib: Das ist dann vor allem das Zusammenspiel von Gemeindevertretung, Gemeindevorstand und Verwaltung. In den vergangenen fünf Jahren hat es oft geholpert, die Kommunikation ist nicht so gelaufen, wie man sich das vorstellt. Ich sage das mit den fünf Jahren nicht wegen des Bürgermeisters, der vorher da war, sondern wegen des Zeitrahmens, den ich nachvollziehen kann. Aber ich möchte mich auf die Gegenwart und Zukunft konzentrieren. Es gehört zu einer positiven Diskussionskultur, dass man mit der Verwaltung im Gespräch ist und sagt: Gib mir mal einen aktuellen Sachstandsbericht. Wo hakt’s? Können wir helfen, damit es vorangeht? Dann kann es nicht zu Situationen kommen, bei denen sich nach drei, vier Jahren herausstellt, dass der Beschluss falsch ist oder nicht richtig umgesetzt wurde. Und auf einmal explodiert’s.

Explodieren tut es ja zurzeit beim Helfrichsgärtel III.

Scheib: Zum Beispiel, ja. Ich denke, da gibt es weitere Themen, bei denen ähnliche Explosionen passieren können.

Haben es die Fraktionen versäumt, rechtzeitig nachzufragen?

Scheib: Die SPD-Fraktion hat zum Helfrichsgärtel III Anträge gestellt. Aber die wurden nicht in einer Form beantwortet, die weiterhelfen konnte. Da hat dann die Konsequenz vonseiten der Gemeindevertretung gefehlt, nochmals nachzuhaken oder auch äußere Mittel zu bedienen, wie es jetzt getan wird. Wo war die zuständige Behörde in dieser Sache? Wenn die Verwaltung agiert, und wir können das nicht kontrollieren, dann muss jemand herangezogen werden.

Wäre noch etwas zu retten gewesen?

Scheib: Es war ersichtlich, dass die Bebauung nicht so schnell erfolgte, wie man sich das vorgestellt hatte. Da hätte man fragen müssen: Werden unsere vertraglich festgelegten Vorgaben erfüllt? Und wenn das nicht der Fall ist, müssen wir die Reißleine ziehen.

Im Moment gibt es eine Flut von Informationen. Da fällt es schwer, alles nachzuvollziehen. Wie könnten zum Beispiel die Verwaltungsvorlagen für die politischen Sitzungen verständlicher gestaltet werden?

Scheib: Das ist Übungssache. Die Methode, die mir dazu im ersten Semester beigebracht wurde, heißt: Versuche es so darzustellen, als würdest du es deiner Oma erzählen. Und sie sagt am Ende: Das habe ich verstanden.

Dann würde ich gern noch mal auf Vorhaben und Beschlüsse eingehen, die nicht umgesetzt werden. Mir fallen spontan zwei Dinge ein: Zum einen der Gemeindesee, der schon während der beiden Amtszeiten der früheren Bürgermeisterin Dr. Hildegard Cornelius-Gaus ein Thema war. Damals fiel die Entscheidung, dass es kein Badesee mehr ist. Nachfolger Felix Kusicka wollte die Aufenthaltsqualität dort verbessern. Es gab immer wieder viele Ideen, aber passiert ist nichts. Das zweite Beispiel ist das Gesundheitshaus. Was ist denn in Biblis los, warum bleibt vieles in der Warteschleife hängen?

Scheib: Das Gefühl habe ich auch in vielen Situationen. Dann heißt es: Ja, das war schon vor Jahren so. Dann gibt es auch immer irgendwelche Gründe, warum das nicht umgesetzt worden ist. Beim Gemeindesee hat sich etwas getan, er ist im ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept, Anmerkung der Redaktion) aufgenommen worden.

Das ist auch schon länger her.

Scheib: Es sind Maßnahmen angekündigt, aber die konkrete Art der Umsetzung ist noch nicht festgeschrieben. Und da fordere ich, dass die Gemeindevertretung mal Stellung bezieht, ob sie den Badebetrieb anstrebt oder ein Naherholungsgebiet daraus machen will. Hinter diesem Thema stecken ja auch enorme Interessen. Die DLRG ist am Gemeindesee, es gibt jede Menge Angler. Das ist auch ein Fakt im Hintergrund, der die Leute daran gehindert hat, aktiv daran zu arbeiten. Weil man sich mit all dem nicht auseinandersetzen will.

Ist das ein Problem, stehen diese Interessen im Widerspruch zur Nutzung? Oder wird es einfach nicht angepackt?

Scheib: Das muss die Gemeindevertretung ansprechen und konkrete Maßnahmen beschließen. In diese sollte das konstruktive Feedback aus der Bevölkerung eingearbeitet sein, das ich in den nächsten fünf Jahren einführen möchte. Dann kann die Verwaltung anhand genauer Vorgaben die Beschlüsse erfüllen.

Wie funktioniert das konstruktive Feedback?

Scheib: Es gibt ja die Mängelmelder-App. In dieser Form könnte man etwas für die Gemeindevertretung einführen. Dass Bürger ihr Anliegen schnell und unkompliziert vorbringen können. Möglich wäre auch eine Art Kummerkasten. Auf den ausgelegten Blättern könnten Besucher ihre Anmerkungen schreiben, über die dann während der Sitzung gesprochen wird. Möglich wären auch Fragen vor den Sitzungen.

Sie sprechen in ihrem Programm soziale Themen an. Dazu gehört die Kinderbetreuung. Sie denken, dass man in Biblis einen neuen Kindergarten braucht?

Scheib: Über kurz oder lang: Ja.

Das kostet Geld. Genauso wie Ihre Forderung, den Schulweg sicherer zu machen. Kann sich Biblis das leisten?

Scheib: Die Frage ist nicht, kann Biblis sich das leisten. Biblis muss sich das leisten. Das hat Priorität. Die Frage ist, wo sich Biblis einschränken muss.

Wo gibt es Einsparmöglichkeiten, und wie kommt mehr Geld in die Kasse?

Scheib: Dabei ist ein neues Gewerbegebiet wichtig. Es muss nachhaltig Gewerbe angesiedelt werden, damit man auch wirklich den Mehrwert hat, den man sich wünscht. Wenn ein neues Gewerbegebiet entsteht, dann darf das auf gar keinen Fall als eine Masse an einen Entwickler gehen. Es müssen lokale und kleinere Betriebe einbezogen werden. Das Gefühl, Biblis hat ja genug Geld durch das Atomkraftwerk, ist immer noch vorhanden. Es ist noch nicht bei allen angekommen, dass Biblis wie alle anderen Kommunen schauen muss, wo das Geld herkommt.

Sie treten allein an und werden – falls Sie gewählt werden – keine Fraktion hinter sich haben. Sind Sie zuversichtlich, dass Sie nicht frustriert sein werden?

Scheib: Frustration wird natürlich nicht ausbleiben, weil das Wir-Denken bei einer Parteizugehörigkeit weiterhin da sein wird. Ich werde als einzelner Vertreter Einfluss nehmen können, aber ich werde nicht die entscheidende Stimme sein. Durch meine Arbeit werde ich viele Diskussionen anstoßen, bei denen andere Gemeindevertreter möglicherweise neue Sichtweisen entwickeln.