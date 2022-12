Dramen und was fürs Herz

Biblis. Die Filminsel zeigt am Donnerstag. 8. Dezember, 20 Uhr, „Die Küchenbrigade“. Köchin Cathy findet keinen neuen Job und muss in einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als Kantinenköchin anheuern. Fortan steht statt Haute Cuisine vor allem Dosenravioli auf dem Speiseplan. Es scheint, als sei Cathy in eine kulinarische Sackgasse geraten, aus der es kein Entkommen mehr gibt.

Unter Regisseur Sönke Wortmann spielen Iris Berben, Christoph Maria Herbst und Florian Fitz in „Der Nachname“. Zwei Jahre nach den Ereignissen von „Der Vorname“ findet sich die ganze Familie Berger/Böttcher für einen Wochenendtrip auf der Finca von Dorothea auf Lanzarote zusammen. Allerdings beginnt die Zeit unter der Sonne des Südens ziemlich chaotisch... Zu sehen ist der Film am Freitag und Samstag, 9. und 10. Dezember, jeweils um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 11. Dezember, um 19 Uhr.

Der Kinderfilm am Sonntag, 11. Dezember, 16 Uhr, ist „Der Wolf und der Löwe“. Musikstudentin Alma lebt auf einer abgelegenen, kanadischen Insel mitten in der Wildnis in einer Hütte. Seit kurzem beherbergt sie den Wolfswelpen Mozart und den jungen Löwen Dreamer. Eines Tages werden die Tiere von einem Ranger verschleppt und voneinander getrennt. Alma setzt alle Hebel in Bewegung, um die beiden ausfindig zu machen. Währenddessen suchen Wolf und Löwe selbstständig einen Weg nach Hause. cid