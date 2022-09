Dramen auf der Leinwand

Biblis. „Alles in bester Ordnung“ heißt der Film, mit dem das Kino in Biblis am Donnerstag, 22. September, um 20 Uhr in sein langes Wochenende startet. Natja Brunckhorst – bekannt aus „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“, hat nicht nur das Drehbuch geschrieben, sondern auch Regie geführt. Erzählt wird die Geschichte von Marlen und Fynn, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

„Nope“ läuft am Freitag und Samstag, 23. und 24. September, jeweils um 20 Uhr, und am Sonntag, 25. September, um 19 Uhr. Im trockenen und weitläufigen Santa Clarita Valley leben die Geschwister OJ und Emerald Haywood. Sie betreiben eine Pferderanch.

Die haben sie von ihrem Vater, dem legendären Pferdetrainer Otis Haywood geerbt haben, der bei einem unerklärlichen „Metallregen“ ums Leben kam. Die Lage ist ernst und die Geschwister denken darüber nach, die Ranch an den benachbarten Vergnügungspark Jupiter‘s Claim zu verkaufen.,

Nostalgisch wird es am Sonntag, 25. September, um 16 Uhr im Kinderkino: Gert Fröbe, Lina Carstens und Josef Meinrad spielen in der Verfilmung des „Räuber Hotzenplotz“ aus dem Jahr 1973. cid

Info: Nähere Informationen unter www.filminsel-biblis.de