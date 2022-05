Am Donnerstag, 12. Mai, 20 Uhr, eröffnet „Der Pfad“ das Wochenende in der Bibliser Filminsel. 1940: Der zwölfjährige Rolf Kirsch ist ein ausgebuffter Junge. Mit Vorliebe vergräbt er sich in verrückten Fantasiespielen und Tagträumen. So hat Rolf einen Weg gefunden, sich von der schrecklichen Realität des Zweite Weltkriegs abzulenken. Sein Vater steht als Journalist auf der schwarzen Liste der

...