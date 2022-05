Drama im Lehrerzimmer

Biblis. Das filmische Wochenende in Biblis beginnt am Donnerstag, 26. Mai, 20 Uhr, mit „The rain will never stop“, einer Dokumentation über Flüchtlinge. Mit seiner Familie floh Andriy Suleiman aus seiner Heimat in Syrien in die Ukraine. Und hat sich so von einer Kriegsregion in die nächste begeben. Alina Gorlova zeichnet in ihrem Dokumentarfilm die fließenden Grenzen zwischen Krieg und Frieden nach und begleitet Andriy, der es immer wieder aufs Neue schafft, über sich hinauszuwachsen.

Eine rabenschwarze Komödie von Sönke Wortmann steht am Freitag und Samstag, 27. und 28. Mai, jeweils 20 Uhr, und am Sonntag, 29. Mai, 19 Uhr, mit dem Film „Eingeschlossene Gesellschaft“ auf dem Programm. An einem Freitagnachmittag versammelt sich eine Gruppe von Lehrern eines Gymnasiums im Lehrerzimmer. Die Versammlung wird von dem ehrgeizigen Vater Manfred Prohaska aufgebrochen, der an die Tür klopft. Er kämpft für die Abiturzulassung seines Sohnes, dem nur ein Punkt dafür fehlt, notfalls auch mit einer Waffe. Die Situation im Lehrerzimmer gerät immer mehr außer Kontrolle.

Das kommunale Kino in Biblis hat wieder ein vielseitiges Programm. © C.Dirigo

Der Animationsfilm „Sonic – The Hedgehog 2“ läuft am Sonntag, 29. Mai, um 16 Uhr im Kinderkino. Sonic hat sich mittlerweile in Green Hills niedergelassen und will endlich allen beweisen, dass auch er ein echter Held mit Verantwortung sein kann. Als Dr. Robotnik und sein neuer Gefährte Knuckles auf der Bildfläche erscheinen, scheint auch schon die perfekte Gelegenheit gekommen. Die zwei Fieslinge wollen einen mächtigen Smaragd finden, mit dem man die Menschheit auslöschen kann. Nun liegt es an Sonic und seinem neuen Freund Tails, die Bösewichte unschädlich zu machen. cid

