Dollbohrer pausieren

Nordheim/Wattenheim. Die Theatergruppe Dollbohrer der SG Nordheim/Wattenheim hat sich nach langen intensiven Diskussion dazu entschlossen, auch in diesem Herbst die geplanten Aufführungen abzusagen, teilt das Team in einer Nachricht mit. Sie hätten die neuen Entwicklungen der Corona-Infektionen lange beobachtet – „immer mit dem Wissen, dass wir zu einem Zeitpunkt mit den Proben anfangen müssen, um unser Publikum in der gewohnten Spielfreude zu unterhalten“. Doch nun sei dieser Zeitpunkt gekommen, und im Hinblick auf die wieder steigenden Infektionszahlen sei die Entscheidung zur Absage gefallen.

Alle Schauspieler und der Vorstand seien sich der Verantwortung für ihr Publikum gewiss: „Wir möchten, dass Sie alle gesund bleiben.“ Zudem sei die Freude am Zuschauen angesichts der geltenden Regeln eingeschränkt. Doch ganz nach dem Motto „aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ soll es im kommenden Jahr weitergehen, sofern es die Umstände zulassen. red