Dinosaurier in der Bibliser Riedhalle

Biblis. Mit „Europas Dino-Show“ kommt Familie Fischer aus Heilbronn am Sonntag, 23. Oktober, in die Bibliser Riedhalle. „Wir sind in ganz Deutschland unterwegs, einen Tag vor Ort, dann packen wir ein und reisen weiter“, erzählt Jane Fischer. Die Show präsentiert sie mit ihrem Mann, den drei Kindern sowie dem Paläontologen Robert Herold, der dem Publikum vom Leben der Dinosaurier erzählen werde: vom Ei bis zum Tyrannosaurus Rex.

Ihre Figuren seien animatronisch, würden also elektrisch bewegt und vom Computer gesteuert, um möglichst echt zu wirken. Die Live-Show inklusive Pause dauere insgesamt 90 Minuten. Zwei Vorstellungen gebe es in der Riedhalle: um 11 und um 15 Uhr.

Tickets kosten für Kinder ab drei Jahren 13 Euro, Erwachsene zahlen 15 Euro. red