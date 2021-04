Digitales Forum zu Atomtransporten

Biblis. Die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) setzt die Veranstaltungsreihe „Forum Zwischenlagerung“ digital fort, um während der Pandemie einen überregionalen Dialog zu ermöglichen. Am Freitag, 23. April, 15 Uhr, sind alle Interessierten zu dem Live-Format auf bgz.de eingeladen.

Themenschwerpunkt ist die Rückführung radioaktiver Abfälle aus der Wiederaufarbeitung deutscher Brennelemente. Diese sollen in den BGZ-Zwischenlagern Isar, Brokdorf und Philippsburg aufbewahrt werden. Die Rückführung nach Biblis ist im Herbst vergangenen Jahres bereits erfolgt. Dabei wurde deutscher Atommüll aus der britischen Aufarbeitungsanlage in Sellafield zurückgebracht. Atomkraftgegner demonstrierten am Bibliser Bahnhof, an dem der Zug mit den Castoren hielt, während Personenwaggons abgehängt wurden. Danach ging es weiter zum Zwischenlager für abgebrannte Brennelemente am Kraftwerksstandort.

Bei der Veranstaltung am Freitag werden Josef Klaus, Bürgermeister der Gemeinde Niederaichbach (Zwischenlagerstandort Isar) und Michael Hoffmann (BGZ, Bereichsleiter Betrieb) ihre Standpunkte austauschen und sich mit Fragen der Teilnehmer auseinandersetzen.

Zeitgleich geht die neue Internetseite des „Forum Zwischenlagerung“ online. Dort stehen Experten der BGZ auch nach dem Livestream für Fragen zur Verfügung. ps

