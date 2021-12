Die Bratwurst wird diesmal eingepackt

Wattenheim. „Wir freuen uns, dass unser erster Weihnachtsmarkt to go so gut angenommen worden ist“, freute sich Thorsten Morbitzer, Vorstandssprecher des Jugendfördervereins BiNoWa. Der Verein bot auf dem Sportplatz in Wattenheim verschiedene Speisen zum Abholen an. Ebenso auch Glühwein in Flaschen, damit sich die Abholer auch zu Hause ein wenig Weihnachtsmarkstimmung gönnen konnten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der JFV, der fürs Training der Nachwuchskicker in Biblis und den Ortsteilen zuständig ist, nahm in den vergangenen Jahren immer mit Begeisterung am Weihnachtsmarkt in Biblis teil. Da der Weihnachtsmarkt Corona-bedingt seit zwei Jahren nicht stattfinden konnte, überlegten sich die Ehrenamtlichen eine Alternative.

Abstand und Einbahnstraße

„Wir bieten auf dem Weihnachtsmarkt to go genau die Speisen an, die wir sonst auch verkaufen“, erklärte Morbitzer. Dazu gehörten Wildschweinbratwurst mit Sauerkraut im Brötchen, Räuberfleisch mit Zaziki oder eine Bratwurst im Brötchen. Ein Dankeschön ging vom Verein an das Backhaus Schmitt aus Lampertheim, welche die Brötchen für diese Aktion gespendet hat.

„Zuerst war die Weihnachtsaktion noch als Hybridveranstaltung geplant, bei der das Essen auch vor Ort ermöglicht werden sollte. Doch nun bieten wir das nur zur Abholung an“, erzählte der Vorstandssprecher. Der Sportplatz in Wattenheim wurde für die Ausgabe gewählt, da sich hier ein Container mit Küche befindet, alles weitläufig ist und gute Parkmöglichkeiten bestehen. „Hier kann unser Hygiene- und Abstandskonzept am besten umgesetzt werden.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Da die Speisen alle auf eine bestimmte Uhrzeit vorbestellt wurden, entzerrte sich das Ganze, und die Abholer kamen kaum in Kontakt miteinander. Es wurde eine Einbahnstraße eingerichtet. Insgesamt waren 15 Helferinnen und Helfer im Einsatz, die beim Auf- und Abbau oder in der Küche mit anpackten.

Der Verein wollte mit dieser Aktion allen eine Freude machen und etwas für die Vereinskasse einnehmen. „Das Geld kommt den Kindern und Jugendlichen wieder zugute“, erzählte Morbitzer. So stellt der JFV jeder Mannschaft ein Budget zur Verfügung, damit diese eine Weihnachtsfeier oder andere Aktion mit ihren Kindern und Jugendlichen durchführen können. Denn auch die große Weihnachtsfeier des Vereins kann diesmal nicht für alle gemeinsam stattfinden.