Der Bibliser Gunter Lutzi hat 23 Hospize besucht

Biblis. „Es war die Reise meines Lebens“, betonte Gunter Lutzi, der vor einer Woche von seiner dreiwöchigen Wanderung zu Hessens Hospize zurückgekommen war. Und es wird noch eine Weile dauern, bis der Bibliser alle Eindrücke von seinem Weg verarbeitet hat. Denn in dieser Zeit hatte er unzählige Begegnungen, Pressegespräche und Erlebnisse - zu viele, um alle aufzuzählen.

Deswegen kann Lutzi gar nicht sagen, was für ihn die beeindruckendste Erfahrung war. Aber er ist sich sicher, er hat sein Ziel erreicht. Der Bibliser hat Geld für „sein“ Hospiz in Bensheim gesammelt, bei dem er seit fünf Jahren als ehrenamtlicher Begleiter arbeitet. Und vor allem hat Lutzi das Thema Hospiz, den Umgang mit dem Sterben und dem Tod, ins Licht der Öffentlichkeit gerückt.

„Bei uns in Bensheim geht es oft fröhlicher zu, als man gemeinhin denkt“, meinte er. Und das Gleiche hat er in den 23 Hospizen erlebt, die er auf seiner rund 800 Kilometer langen Strecke besucht hat. „Überall war eine behagliche und warme Atmosphäre, in den Häusern herrschte eine gute Stimmung“, erzählte er. Die Sterbenden werden überall als Gäste bezeichnet.

Er hat beispielsweise in Zimmern übernachtet, in denen Menschen verstorben sind. „Das war am Anfang schon unangenehm, aber ich wollte sehen, was das mit mir macht“, gab er zu. Oft hat er nachts nicht durchschlafen können und sich mit dem Nachtdienst unterhalten. Es habe dabei sehr gute Gespräche gegeben.

Ein Pfleger wollte gar nicht, dass er und seine Arbeit öffentlich gewürdigt werden, was aber eigentlich ein weiteres Anliegen von Lutzi war. Ein Gast hatte dem Mann gesagt, dass er noch nie so gut gepflegt worden sei wie von ihm. „Diese Aussage hat dem Pfleger als Lob und Anerkennung gereicht“, meinte der 64-Jährige.

Es waren auch sehr viele innige Gespräche mit den Gästen in den Hospizen. Die dem Tod Geweihten hätten ihm viel mitgegeben. Und auch sein eigener Gast in Bensheim habe während seiner Wanderung immer wieder an ihn gedacht und Nachrichten geschickt. „Das hat mich gestärkt und mir Kraft gegeben“, meinte Lutzi.

Mit Prominenten gelaufen

Zahlreiche Prominente hat er auf seinen Etappen kennengelernt, darunter Comedian Maddin Schneider oder Extremwanderer Thorsten Heyer, und Landrat Christian Engelhardt. Alle haben ihn ein Stück begleitet. „Ich hab‘ alle als normale Menschen gesehen, und so sind tiefsinnige Gespräche entstanden“, erinnerte er sich.

Radio, Fernsehen und auch Zeitungen waren immer zugegen. Das war so gewünscht, denn er machte Fahrten mit dem Wünschewagen des ASB, der Sterbenden letzte Herzenswünsche erfüllt. Immer mit dem Hintergrund, Barrieren abzubauen. Er verteilte mit dem ASB-Team Flyer, die aber oft abgelehnt wurden mit den Worten: „Soweit bin ich noch nicht.“ „Das zeigt, wie wichtig mein Einsatz ist“, sagte der Hospizhelfer.

Ungefähr 30 Kilometer ist er täglich gewandert. Den Rest der Strecke hat er in verschiedenen Fahrzeugen zurückgelegt wie Oldtimer, Kutsche, Vespas, Fahrrad oder Boot. Und bei all diesen Erlebnissen und Gesprächen war er froh, seinen Freund Joachim, katholischer Pfarrer und Hospiz- und Trauerseelsorger, zu haben, den er öfter angerufen hat, um alles besser verarbeiten zu können.

Im Hintergrund immer dabei war Anika Frickel, die im Hospiz Bensheim für die Ehrenamtlichen zuständig ist und als Ideengeberin und Planerin im Team der Organisation viel geleistet hat. Natürlich unterstützte ihn auch Ehefrau Roswitha, die täglich ihren Mann am Telefon geweckt und sein GPS-Signal auf der Karte mitverfolgt hat. „Einmal bin ich sogar mit dem Bensheimer Team zu einem Grillabend zu ihm ins Hospiz Gelnhausen gefahren und habe ihn überrascht. Da war er fast sprachlos vor Freude, als er mich gesehen hat“, erzählte Roswitha, die sich sonst lieber im Hintergrund aufhält, aber immer für ihren Gunter da ist.

Zurück von der anstrengenden Tour bekam Lutzi in Biblis noch zwei weitere Spenden überreicht. Die eine kam von Bürgermeister Volker Scheib. Er hat aus dem Etat für Repräsentation, über den er ganz allein verfügen kann, 200 Euro beigesteuert. „Wir brauchen einen anderen, offenen Umgang mit dem Thema Sterben für eine wahrhaftige Kultur“, betonte Scheib.

Auch Lutzis Freund und Kollege in der politischen Arbeit, Wilhelm Neumann, hatte eine Spendenkasse dabei, die die Turngemeinde bei ihrem Kinderfest aufgestellt hatte. Er ist Leiter der Handballabteilung in der TG. Wie viel Geld insgesamt zusammengekommen ist, weiß der Wanderer noch gar nicht. Bedankt hat er sich überall mit einem Tütchen voller Blumensamen. Auch weiterhin sind Spenden für das Hospiz Bensheim willkommen. Details finden sich im Internet unter www.hospiz-verein-bergstrasse.de. Dort sind alle Daten angegeben.

Wer die Wanderung von Lutzi jetzt noch nachverfolgen will, kann dies ebenfalls auf dieser Internetseite tun. Dort gibt es Aufzeichnungen über jeden Tag, es sind Bilder und Videos zu sehen. Lutzi hat täglich abends zwei bis drei Stunden dokumentiert, was er erlebt hat. Die Sprachaufzeichnungen hat er an Anne Mayer vom Hospizverein geschickt. Und sie hat während der Wanderung die Homepage und die Sozialen Medien gepflegt.