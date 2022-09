Dem schlechten Wetter getrotzt

Biblis. Der erste Bibliser Sommerflohmarkt der Bürgerstiftung war ein voller Erfolg. 55 Stände gab es auf dem Parkplatz der Pfaffenauhalle – Bürger aus der Gemeinde und von außerhalb boten Gebrauchtes an. Zum Bummeln kamen etliche Besucher vorbei, vor allem als am Nachmittag die Sonne schien. Die Bürgerstiftung kann sich durchaus vorstellen, den Flohmarkt jedes Jahr einmal anzubieten.

Reges Treiben herrschte schon am frühen Morgen auf dem Parkplatz, als das Team der Bürgerstiftung die Teilnehmer – sogar mit Auto – einwies. So wurde Reihe für Reihe gefüllt. Großer Vorteil war dabei, dass die Aussteller ihren Wagen direkt am Platz hatten und lange Wege für den Aufbau wegfielen. Allerdings konnten die Autos erst nach der Veranstaltung wieder bewegt werden. Das verhinderte ein früheres Zusammenpacken und Wegfahren. Für die Aussteller kein Problem, zumal das Wetter gut war. Am Vormittag sah es zuerst herbstlich aus, Nebelschwaden zogen sich um die Verkaufsstände, aber am Nachmittag wurde es richtig warm. Mancher Verkäufer suchte Schatten im Auto, andere hatten Pavillons und Schirme dabei. „Eigentlich zum Schutz vor Regen, hätte ja niemand gedacht, dass die Sonne heute so heiß hervorkommt“, schmunzelte eine Teilnehmerin.

Der Flohmarkt wurde über den ganzen Tag gut besucht, die einen kamen lieber am Vormittag, um sich die besten Schnäppchen gleich zu sichern, die anderen erst nach dem Mittagessen. Die anderen Veranstaltungen in der Pfaffenaue lockten Besucher an, die dann auch gleich über den Flohmarkt schlenderten. Lediglich die Suche nach einem Parkplatz gestaltete sich nicht so einfach.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz“, erklärte das Team der Bürgerstiftung um Vorsitzende Gisela Gibtner und ihren Stellvertreter Roland Woll. Es habe sehr viel Spaß gemacht, den Flohmarkt mit Unterstützung der Gemeinde zu organisieren. Gerade bei den Vorbereitungen seien die Verwaltung, der Bauhof und Bürgermeister Volker Scheib eine große Hilfe gewesen.

Flohmarkt groß besucht

Der Flohmarkt lockte nicht nur Teilnehmer aus der Gemeinde an, sondern auch von außerhalb. „Uns hat es schon erstaunt, von wie weit die Leute nach Biblis kommen – etwa aus Hahn, aus Neckarsteinnach oder aus der Pfalz“, so die Organisatoren. „Wir sind aus Bürstadt. Es ist der erste Flohmarkt seit zehn Jahren, an dem ich mal wieder teilnehme“, verriet eine Teilnehmerin. Dafür habe sie daheim „entrümpelt“ und biete jetzt alles „quer durch den Keller“ an. „Bei mir läuft es bisschen schleppend, daher gebe ich schnell den geringsten Preis an und weg mit den Sachen“, meinte eine Teilnehmerin lachend. Natürlich kam es auch immer auf das Sortiment an. „Ich konnte viele Sachen verkaufen und freue mich, dass es so gut läuft“, berichtete ein anderer Teilnehmer.

Alle waren sich einig, dass das eine tolle Idee von der Bürgerstiftung war und wünschten sich eine Wiederholdung. „Wir haben viel positive Rückmeldungen erhalten. Manche fragten sogar an, ob wir das nicht alle zwei bis vier Wochen machen könnten“, verrieten die Organisatoren. Dies sei nicht möglich, doch einmal im Jahr würde durchaus passen. „Die Teilnehmer gaben uns sogar den Tipp, dass wir die Teilnehmergebühr von 5 Euro erhöhen sollen, diese sei viel zu gering“, sagten Gibtner und Woll. Die Einnahmen sollen in die Angebote fließen, die die Bürgerstiftung finanziert. str