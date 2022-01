Dauerregen füllt Weschnitz auf

Biblis. Nach den verregneten ersten Januartagen ist das kleine Flüsschen Weschnitz zu einem stattlichen Strom angewachsen. Das hessische Umweltministerium gibt den Pegel bei Lorsch am Mittwochmittag mit 3,12 Meter an. Damit ist die erste Hochwasser-Warnstufe erreicht. Unser Bild zeigt die Weschnitz am südlichen Ortseingang von Biblis. Allerdings ist Entspannung in Sicht: Die dichten Wolken haben sich verzogen, am Vormittag zeigte sich sogar strahlend blauer Himmel. Für die nächsten Tage ist eher trockenes Wetter gemeldet, lediglich einzelne Schneeflocken könnten für ein wenig Nass sorgen. Die ständig aktualisierten Pegelstände können auf der Website des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie nachgelesen werden.

