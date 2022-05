„Das war ein voller Erfolg“

Wattenheim. Es war ein sehr langes Maifest vom Vogel- und Naturschutzverein bei der Hütte. „Ich hab von vielen Gästen gehört, dass sie gar nicht vorhatten, so lange zu bleiben, dann aber die Zeit vergessen haben“, freute sich Geschäftsführer Ruven Kronauer. Das Wetter war ideal, in dem kleinen Wäldchen beim Golfpark, in dem die Hütte des Vereins liegt, ließ es sich gut aufhalten.

Morgens um 11 Uhr begann der Gottesdienst mit Pfarrer Ludger Maria Reischert und der Katholischen Kirchenmusik.

Danach war eine kurze Umbauzeit, denn die Bänke für die Messe mussten weg, dafür Tische und Stühle aufgestellt werden, es galt, das Grillfeuer anzuzünden und diese Zeit nutzte Kronauer für die Enthüllung der zehn Schautafeln des Naturlehrpfads. „Alle waren abgehängt. Wir hatten noch den Atem angehalten, ob sie rechtzeitig da sind, denn bei der Firma gab es auch Verzögerungen. Doch sie waren am Mittwoch da, donnerstags haben wir sie eingesetzt und die letzte erst am Freitag. Da hat uns Ralf Bormuth vom benachbarten Hof geholfen, das Gestell umzusetzen“, erläuterte der Geschäftsführer.

Die Tafeln sind oft passend aufgestellt. Eine zeigt das Leben in einem Reisighaufen, der direkt daneben liegt. Eine weiter das Leben in einem Steinhaufen, wofür die Vogelschützer eigens einen solchen aufgeschichtet hatten. An einem Ackerstreifen tummeln sich ebenfalls viele Lebewesen und wie es in einem Wildbienenhaus zugeht, zeigte eine weitere Tafel.

Zusammenarbeit mit Imker

„Hier möchten wir mit einem Imker vor Ort zusammenarbeiten und es wird noch eine Bienenwiese entstehen“, versicherte Kronauer. Die alten Tafeln hatten teilweise Vandalismusschäden und waren auch etwas verwittert. Das muss bei den neuen nicht so schnell befürchtet werden, denn ein Hersteller hat sie gemacht, der für Zoos arbeitet. Die Quiztafeln sind ebenfalls da, aber für die fehlt noch eine Wand zum Aufhängen, die erst noch gebaut werden muss.

Es war nicht nur ein langes, sondern auch ein erfolgreiches Fest. Der Hackbraten war komplett ausverkauft, die Lose für die Tombola ebenfalls, das Grillgut war fast aufgebracht und von den 26 gespendeten Kuchen waren nur noch wenige Stücke übrig. „Das war ein voller Erfolg. Zum Schluss kamen auch noch die Fußballer vorbei, die nachmittags gespielt hatten“, berichtete ein sehr zufriedener Geschäftsführer.

Für Kinder hatte es Anzuchtschalen gegeben, die durch eine Spende finanziert worden waren. Zudem gab es Blumenerde und Samen, um eine kleine Schmetterlings- oder Bienenwiese für Zuhause anzulegen.

Frisches Leben für Jugendtruppe

Künftig ist geplant, die Hütte jeden ersten Freitag im Monat zu öffnen, um Spaziergänger zu bewirten. Kronauer möchte auch der Jugendgruppe wieder frisches Leben einhauchen. „Bisher waren sie lediglich bei der Nistkastensäuberung oder beim Herstellen der Futtertafeln dabei. Wir planen aber auch, uns einmal im Monat bei der Hütte zu treffen und mal zu basteln oder ähnliches“, so der Geschäftsführer.

Gerade nach den zwei Jahren Corona-Zwangspause und den Jahren davor, in denen das Wetter nicht gut war, es entweder geregnet hat oder immer wieder Schauer gab, war dieses Maifest besonders schön und die viele Mühe, die sich die Vogel- und Naturschützer im Vorfeld mit dem Gelände und der Hütte gemacht haben, hat sich gelohnt. cid