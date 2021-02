  „Das Hauptproblem fürs Wild sind die Spaziergänger“ - mit Video und Fotostrecke

Biblis/Nordheim. „Es ist ja nicht böse gemeint, aber der Übereifer mancher Leute ist gerade falsch“, sagt Claus Christmann. Der 42-Jährige ist Jagdpächter im Bereich Maulbeeraue und überzeugt davon, dass sich die Wildtiere im aktuellen Hochwasser zu helfen wissen. „Sie schwimmen aus den überfluteten Gebieten heraus - aber wenn auf dem Damm Spaziergänger stehen, drehen sie um und schwimmen weiter - mitunter bis sie nicht mehr können.“ Er rät daher dazu, die Tiere alleine zu lassen, damit sie das rettende Ufer erreichen können.

In der Maulbeeraue findet das Rehwild laut Christmann Zufluchtsmöglichkeiten, das noch nicht überflutet sei. „Die Tiere können sich zurückziehen und sind in Sicherheit - wenn nicht gerade Leute auf die Idee kommen, mit dem Paddelboot hinüber zu fahren.“ Das habe es leider schon gegeben. Wie Christmann appelliert auch Arnd Biebesheimer, der weiter nördlich Jagdpächter ist, die überfluteten Gebiete lieber zu meiden. „Die Rückzugsgebiete für die Tiere werden immer kleiner, gerade bei Hochwasser.“ Menschen, die spaziergehen, zum Teil sogar mit Hunden, löse Panik beim Wild aus. Biebesheimer weiß von einem Rettungseinsatz wegen eines Rehs am vergangenen Sonntag. Die Wormser Feuerwehr habe das Tier aber nicht gefunden. „Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Tiere im Fluss schwimmen. Gerade im Sommer machen sie das oft und schaffen es bis zur anderen Rheinseite“, weiß Fabio Korb von der Feuerwehr.

Für Natur- und Vogelschützer Raimund Arnold in Nordheim hat das Hochwasser auch sein Gutes: „Die Polter werden mal überspült und die Altrheinarme durchgeputzt, wenn das Wasser durchschießt.“ Zudem werde das Grundwasser dadurch gespeist. „Die Tiere kommen damit gut zurecht.“ Nur die Menschen seien das nicht mehr gewohnt. „Vor 20 oder 30 Jahren war es viel extremer, da stand das Hochwasser viel länger. Jetzt fließt es viel schneller wieder ab“, sagt Arnold.

Dass es viele Schaulustige gibt bei Hochwasser, weiß Steven Alongi, der die Gaststätte „Zur Rheinfähre“, früher Fauti, betreibt. Diese ist gerade von Wasser umgeben. „Laut Prognose fällt der Pegel. Wir hoffen, am Sonntagabend oder Montagmorgen wieder rein zu können, um die Schäden zu begutachten.“ Zahlreiche Helfer haben sich über Facebook angeboten, ihm bei den Aufräumarbeiten zu helfen. „Sicherlich ist viel Treibgut angeschwemmt worden: Äste und Baumstämme, manchmal ist viel Müll dabei.“ Um den Keller schneller trocken zu bekommen, will er das Wasser abpumpen und Trocknungsgeräte laufen lassen. Und der Biergarten müsse vom Schlamm befreit werden.

Dass er die Hilfe beim Aufräumen tatsächlich in Anspruch nehmen darf, habe er mit Landrat Christian Engelhardt geklärt. Er werde die Aktion vorab beantragen und auf Abstand sowie Masken achten. „Ich bin echt überwältigt, dass wir so viel Unterstützung erfahren. Ich hoffe, wir können bald wieder den Betrieb aufnehmen.“ Mit Speisen zum Mitnehmen oder Autodinner. Sogar eine Spendensammlung läuft gerade für ihn. „Das Geld kann ich wirklich gebrauchen, weil wir durch Corona ja keinerlei Einnahmen haben und nach dem Hochwasser unser Brunnenwasser testen lassen müssen.“

