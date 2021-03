  Dankeschön für Impftermin in Biblis

Zum Thema Impftermin in der Riedhalle:

Großes Lob an das von der Gemeindeverwaltung und Bauhof eingerichtete Impfzentrum am 8. März für Senioren ab 80 in der Riedhalle. Der Impftermin stellte eine große Erleichterung für die zu Impfenden dar. Der Ablauf war sehr gut organisiert vom Einlass und Anmeldung bis zur Einweisung in die Kabine durch das Rote Kreuz Biblis. Der Koordinierungsstab für die dezentralen Impfungen im Kreis Bergstraße führte von der Aufklärung bis zur Impfung mit dem Impfstoff Moderna und der Bearbeitung der Papiere alles zügig durch. Der zweite Impftermin ist an gleicher Stelle und Uhrzeit für den 9. April anberaumt. Der so positive Ablauf lässt uns auf baldige Lockerungen im tristen Senioren-Alltag hoffen. Die Geimpften sagen: „Danke“.