Cris Cosmo spielt erneut in Biblis

Biblis. Bremen, Frankfurt, Mannheim – dazwischen Biblis. Der Sänger Cris Cosmo kommt erneut nach Biblis und tritt in Bella’s Garten auf: am Samstag, 21. August, ab 18 Uhr mit Tobi Nessel am Schlagzeug. Chefin Izabela Grotjan freut sich auf den Auftritt, sie hat Cosmo schon einmal für ihren Biergarten verpflichtet. „Der Eintritt ist frei“, betont sie, eine Reservierung vorab empfehlenswert. Der Absolvent der Mannheimer Popakademie ist bekannt dafür, dass er deutsche Texte mit handgemachtem Pop, Latino-Reggae-Einflüssen und clubbigen Beats mischt. cos

