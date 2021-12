„Contra“ als Hauptfilm

Biblis. „Wir waren einmal Revoluzzer“ heißt der Streifen, der am Donnerstag, 16. Dezember, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel gezeigt wird. Zwei befreundete Paare in ihren Dreißigern, Helene und Jakob sowie Tina und Volker, führen ein modernes, liberales Stadtleben. Doch sie wollen ihrem russischen Jugendfreund Pavel zur Flucht nach Österreich verhelfen, der in seiner Heimat durch politische Aktivitäten in Schwierigkeiten geraten ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der neue Film von Sönke Wortmann „Contra“ mit Nilam Farooq und Christoph Maria Herbst wird am Freitag 17. Dezember und am Samstag, 18. Dezember, jeweils um 20 Uhr gezeigt. Am Sonntag, 19. Dezember, läuft er um 19 Uhr.

In seiner Vorlesung hat Professor Richard Pohl die Jurastudentin Naima rassistisch und sexistisch diskriminiert – und das nicht zum ersten Mal und auch noch auf Video dokumentiert. Pohl erhält vom Universitätspräsidenten eine letzte Chance. Er soll Naima bei einem Debattierwettstreit zur Seite stehen.

Peter Hase im Kinderkino

Am Sonntag, 19. Dezember, um 15 Uhr, läuft der Animationsfilm für Kinder „Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker“. Thomas McGregor und seine einstige Nachbarin Bea sind mittlerweile verheiratet. Menschen und Tiere teilen sich fortan friedlich den Garten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Doch Peter ist nach wie vor ein Chaosstifter und Schlawiner, obwohl er sich bemüht, brav zu sein. Er sucht nach Ablenkung außerhalb des Gartens und findet sie in der Stadt, die mit ihren Marktplätzen ganz neue Möglichkeiten bietet, Gemüse zu stibitzen. Als sich Peter dann auch noch mit zwielichtigen Gestalten anfreundet, brockt er der ganzen Hasenfamilie einen gewaltigen Schlamassel ein. cid