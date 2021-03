Biblis. Das Einsammeln von Altkleidern wird in der Gemeinde Biblis seit vielen Jahren durch die Ehrenamtlichen des Deutschen Roten Kreuzes organisiert. Mit entsprechendem Konzept konnte die Sammlung auch in diesem Frühjahr stattfinden. Zudem hatte sich das DRK Biblis dafür stark gemacht, dass in Nordheim seit Mitte März ein Altkleidercontainer am Stadion zu finden ist.

Erfreut blickt Silke Wetzel vom DRK auf die Frühjahrssammlung ihres Ortsvereins zurück. „Es wurden etwa 7,2 Tonnen an Altkleidung eingesammelt“, berichtet sie. Dies sei durchaus mehr als in den vergangenen Jahren. „Bei der Frühjahrssammlung wurden sonst im Durchschnitt etwa sechs Tonnen abgeholt“, erklärt sie. Dieses Plus könnte am Ausmisten der Kleiderschränke im Frühjahr liegen, ebenso am Wegfall von zahlreichen Altkleidercontainern in der Region, die aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs direkt auf die Wertstoffhöfe verlegt wurden. Jedenfalls standen mehr Säcke als sonst mit Altkleidern auf der Straße fürs DRK bereit.

Der Ortsverein sorgt schon im Vorfeld dafür, dass die Kleidung entsprechend eingepackt werden kann. „In der Zeit vor Corona wurden Säcke und Handzettel im Dienstabend der Bereitschaft und den Gruppenstunden vom Jugendrotkreuz gefaltet, immer zwei Säcke und ein Handzettel“, so Silke Wetzel. Dieses Jahr falteten dagegen zwei Familien die Säcke in Heimarbeit. Die ehrenamtlichen Austräger holten sich die Säcke für ihr Gebiet dort ab und verteilten sie in die Briefkästen der Bürger in Biblis und Wattenheim.

„Auch am Tag der Kleidersammlung war einiges anders“, erzählt Wetzel. So bestanden die Teams zum Einsammeln vorrangig aus gemeinsamen Hausständen pro Auto. Neben zwei eigenen Fahrzeugen wurde dem DRK ein Fahrzeug von der Gemeinde Biblis und zwei Fahrzeugen von der RWE Nuclear GmbH für die Sammlung zur Verfügung gestellt. „So konnten wir mit fünf Teams in Biblis und Wattenheim die Kleiderspenden einsammeln“, sagt Wetzel. Außerdem gab es Extrateams für das Umladen der Säcke aus den Fahrzeugen in die Lkw. So konnten die Helferinnen und Helfer in getrennten Teams arbeiten. Das System habe das DRK auch schon erfolgreich bei der Herbstsammlung 2020 angewendet, so Wetzel.

Nach der Sammlung wurden die DRK-Fahrzeuge von den Ehrenamtlichen wieder einsatzbereit gemacht. Während im Herbst noch ein gemeinsames Mittagessen mit Abstand möglich war, bekamen die Aktiven dieses Mal zum Dank einen „Dönergutschein” ausgehändigt.

„Und es gibt noch ganz brandaktuelle Informationen zur Altkleidersammlung“, verkündete Wetzel. Da es personell durch das DRK nicht möglich war, auch in Nordheim eine Kleidersammlung durchzuführen, steht hier nun ein Container bereit. Gemeinsam mit dem DRK Kreisverband Bergstraße und der Gemeinde Biblis wurde diese Lösung ermöglicht. Er befindet sich seit Mitte März am Sportplatz in der Nähe des Altglascontainers. Gut erhaltene Kleidung kann zudem nach vorheriger telefonischer Absprache (06245/96 84 32 9 beim DRK-Ortsverein Biblis abgegeben werden. str