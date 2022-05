Christian Berkel liest

Biblis. Am Sonntag, 15. Mai, 11 Uhr, liest der Schauspieler und neuerdings Autor Christian Berkel, bekannt aus den Reihen „Der Kriminalist“ und „Tatort“, in der Bibliser Filminsel. Ursprünglich war die Veranstaltung bereits vor zwei Jahren geplant, aber durch Corona immer wieder nach hinten verschoben worden. Berkel hat sein Debüt 2018 mit dem Buch „Der Apfelbaum“ gegeben. Daraus hatte er eigentlich vorlesen wollen. Aber inzwischen ist sein zweites Buch „Ada“ erschienen, aus dem er vorträgt.

Das Buch beschreibt die Zeit der 68er-Bewegung, des Wirtschaftswunders, des Mauerbaus. In der noch jungen Bundesrepublik ist die dunkle Vergangenheit für Ada ein Buch, aus dem die Erwachsenen das entscheidende Kapitel herausgerissen haben. Sie sucht nach den Teilen, die sich zu einer Identität zusammensetzen lassen und stößt auf eine Leere aus Schweigen und Vergessen. Ada will kein Wunder, sie wünscht sich eine Familie, sie will endlich ihren Vater. Aber dann kommt alles anders.

Restkarten zu 26 Euro gibt es online auf https://www.filminsel-biblis.de/shop21. cid

