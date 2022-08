CDU-Sommertour erkundet Biblis mit dem Rad

Mit einer Führung durch die neue Kinderkrippe an der Pfaffenaue startete die erste Radtour der CDU Biblis in diesem Sommer – mit dabei zahlreiche interessierte Bürgerinnen und Bürger. Britta Spatz und Franziska Lovecchio erläuterten die Konzeption der Krippe: Aktuell werden fünf einjährige Kinder in der Zeit von 7 bis 17 Uhr betreut. Weitere fünf Kinder kommen nach den Sommerferien dazu. „Die

...