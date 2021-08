CDU lädt zur Sommertour ein

Biblis. Die Bibliser CDU veranstaltet am Montag, 9. August, eine Sommerradtour in den Ortsteilen Wattenheim und Nordheim. Die Bevölkerung ist eingeladen. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Sportplatz in Nordheim. Dort möchten die Christdemokraten eine Möglichkeit zur Schaffung weiterer Kindergartenplätze vorstellen. Anschließend werden sie gegen 19 Uhr am Spielplatz an der Natostraße über mögliche Erweiterungen sprechen. Gegen 19.30 Uhr wird bei der Raiffeisenbank in Wattenheim über das Bauvorhaben auf dem Areal diskutiert.

„Bei einem kühlen Getränk möchten wir die Tour auf der Terrasse am Golfpark abschließen“, schreibt der CDU-Vorsitzende Konstantin Großmann in seiner Mitteilung. Für Bürgerinnen und Bürger bestehe jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu weiteren Vorhaben zu stellen, die die CDU-Mitglieder auch gerne gleich beantworteten. red