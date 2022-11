In der Zeit vom 26. November bis zum 5. Dezember findet die Caritas-Wintersammlung in den katholischen Pfarrgemeinden im Bistum Mainz statt. Dann sammeln ehrenamtlich Engagierte Spenden für die Anliegen der Caritas. Das Geld hilft vor Ort: bedürftigen Familien, alten und einsamen Menschen und Menschen in existenziellen Krisen. Die Mittel helfen auch dem regionalen Caritasverband Darmstadt,

...