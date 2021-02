  Bus fährt von Biblis wieder nach Worms

Biblis. Ab Montag, 15. Februar, gibt es wieder eine direkte Busverbindung zwischen Biblis und Worms. Die Linie 642 führt über die Ortsteile Wattenheim, Nordheim und Hofheim bis zum Bahnhof in Worms und wieder zurück.

Diese Direktverbindung war vor mehr als fünf Jahren eingestellt worden. Seitdem fährt der Bus nur noch bis zum Bahnhof Hofheim, dort müssen die Fahrgäste nach Worms in den Zug umsteigen. Für Senioren sei dies sehr beschwerlich, berichteten vor allem Leser aus Nordheim. Aber auch die Hofheimer schätzten die Busfahrt nach Worms, da sie so direkt in die Innenstadt gelangten. Viele wollten diesen Service zurück. Weit über tausend Unterschriften lagen dem Bibliser Bürgermeister Volker Scheib im vergangenen Jahr vor.

Im November 2020 kündigte Kreisbeigeordneter Karsten Krug die Einrichtung eines Rufbusses an. „Für uns ist das suboptimal“, sagte damals Volker Scheib während einer digitalen Pressekonferenz. Dass die Fahrgäste den Bus vorab telefonisch bestellen müssen, hielt er für eine Hürde.

Nun ist der Rufbus vom Tisch. „Das Busunternehmen hätte Personal vorhalten und die bestellten Fahrten disponieren müssen“, erklärt Reinhold Bickelhaupt, Abteilungsleiter Öffentlicher Personennahverkehr im Kreis Bergstraße. Das wäre nicht günstiger gewesen, als feste Zeiten anzubieten.

Ab 15. Februar wird es von Montag bis Freitag jeweils fünf Fahrten nach Worms und wieder zurück geben. Das Angebot ist zunächst für zwei Jahre vorgesehen. Den Auftrag übernimmt das Busunternehmen Müller aus Biblis, das einen Sprinter mit 17 Sitzplätzen und weiteren Stehplätzen einsetzt.

Die früheste Fahrt von Biblis aus startet um 7.21 Uhr an der Haltestelle Hochhaus. Um 8.03 Uhr erreicht der Bus den Wormser Bahnhof. Drei Minuten später, also um 8.06 Uhr erfolgt die erste Rückfahrt aus Worms. Die weiteren Fahrten ab Biblis: 9.21 Uhr, 11.21 Uhr, 13.21 Uhr und 15.21 Uhr. Die weiteren Abfahrten in Worms sind um 10.06 Uhr, 12.06 Uhr, 14.06 Uhr und 16.06 Uhr.

Fahrplan unter www.biblis.eu