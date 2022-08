Bundesstraße in Biblis voll gesperrt

Biblis. Ein langer Stau hat sich nach einem Unfall mit drei Fahrzeugen am Donnerstagnachmittag am Bibliser Kreisel von der B 44 zur L 3261 gebildet. Nach Angaben der Polizei ist ein 59 Jahre alter Bibliser gegen 15.30 Uhr auf zwei Autos, die im Kreisverkehr warteten, aufgefahren. Bei dem Aufprall verletzte sich eine 65 Jahre alte Fahrerin aus Darmstadt-Dieburg leicht. Betroffen war zudem ein 22-Jähriger aus Bürstadt. Zur Ursache, weshalb der Bibliser nicht zum Stoppen kam, können die Beamten noch nichts sagen. Auch die Höhe der Schäden an den Autos sowie an der Schutzplanke ist bislang unklar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Hilfe eilten nicht nur Polizei und Rettungsdienst, sondern auch Einsatzkräfte aller drei Feuerwehren der Gemeinde Biblis. Sie sicherten die Unfallstelle auf der voll gesperrten Bundesstraße, klemmten die Batterien der Fahrzeuge ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Gegen 17 Uhr war der Einsatz für die Brandschützer beendet. cos