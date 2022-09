„Bullet Train“ rast über die Leinwand

Biblis. „Schmetterlinge im Ohr“ heißt der französische Film, der am Donnerstag, 15. September, um 20 Uhr in der Bibliser Filminsel läuft. Antoine scheint auf nichts und niemanden zu hören. Seine Schüler, die mehr Aufmerksamkeit fordern, seine Kollegen, denen seine Unkonzentriertheit nicht gefällt, seine Geliebten, die ihm mangelndes Einfühlungsvermögen vorwerfen. Und das aus gutem Grund. Antoine ist zwar noch jung, hat aber schon viel an Gehör verloren. Seine neue Nachbarin Claire träumt nach dem Verlust ihres Mannes von Frieden und Ruhe. Und doch sind Claire und Antoine trotz der Gegensätzlichkeit wie füreinander geschaffen.

„Bullet Train“ ist am Wochenende der Hauptfilm in dem Bibliser Kino. Er läuft am Freitag und Samstag, 16. und 17. September, jeweils um 20 Uhr, und am Sonntag, 18. September, um 19 Uhr. Brad Pitt spielt unter der Regie von David Leitch den Auftragskiller Ladybug.

Der Shinkansen-Zug auf der Strecke Tokio – Kyōto rast mit unglaublichen 320 Kilometern pro Stunde und ohne Zwischenstopp zwischen den beiden Städten hin und her. Deshalb wird er auch Bullet Train genannt. An Bord des Shinkansen ist auch Ladybug, der sein nächstes Opfer erledigen soll. Nach einigen Rückschlägen für Ladybug muss dieses Mal einfach alles gut gehen. Doch auch dieser Auftrag wird nicht einfach, denn es sind noch fünf weitere Auftragskiller an Bord. Im Zug entbrennt ein chaotischer Kampf auf Leben und Tod.

Pferdefilm für Kinder

Der Kinderfilm am Sonntag um 16 Uhr führt zurück auf den Immenhof. „Immenhof 2 – Das große Versprechen“ ist eine Neuverfilmung der Geschichten rund um den Reiterhof.

Nachdem Charly ihr Studium angetreten ist, sorgen Lou und Emmie für das Gestüt. Mit von der Partie ist Cousine Josy, die aus der Großstadt kommt. Nachdem auf das Rennpferd Cagliostro ein Giftanschlag verübt wurde, entscheidet sich Lou dazu, zusammen mit dem Pferd vom Hof zu flüchten. Zuflucht finden die beiden bei Cal, der abseits der Zivilisation mit seinen halbwilden Pferden zusammenlebt. Lou verspricht dem Pferd, dass es nie wieder an einem Rennen teilnehmen muss. cid

Info: Näheres unter www.filminsel-biblis.de