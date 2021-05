Bürgerstiftung Biblis stiftet Wanderpokal

Biblis. Die Aktion „Stadtradeln“ geht in Biblis auf die Zielgerade. Die Gemeinde freut sich, dass dieses Mal fast 300 Aktive dabei waren. Im vergangenen Jahr waren es 220. Trotz des wechselhaften Wetters wurden über 50 000 Kilometer geradelt. Gisela Gibtner hat die Gemeinde informiert, dass die Bürgerstiftung, deren Vorsitzende sie ist, einen Wanderpokal stiftet. Diesen erhält die Siegergruppe. Bürgermeister Volker Scheib war darüber sehr erfreut. Dies werde die Teilnehmer auch in den nächsten Jahren zusätzlich motivieren, mehr Rad zu fahren. In diesem Jahr gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem RV Biblis mit 8876 Kilometern und der Kita Pusteblume mit 8186 Kilometern. red

