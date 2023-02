Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommunalpolitik Bürgerbeteiligung: Die Zukunft der Mobilität in Biblis

In zwei Bürgerbeteiligungsveranstaltungen geht es um den Verkehr der Zukunft: In Nordheim am Montag, 27. Februar, in der Kultur- und Sporthalle; in Wattenheim am Montag, 13. März, im Dorfzentrum (jeweils 18 Uhr).