Budendorf erst später

Biblis. Aus dem Schulhofweihnachtsmarkt soll ein Winterwunderland werden: Nicole Skubella, Rektorin der Schule in den Weschnitzauen hat aufgrund der neuen Corona-Regeln beschlossen, die für Samstag, 27. November, geplante Veranstaltung mit vielen Vereinen zu verschieben. Sie hofft, diese im Januar oder Februar nachholen zu können: „Sobald es die Zahlen erlauben“, teilt sie mit.

Zur Begründung erklärt die Schulleiterin, „die 2G-Regel schließe zu viele Menschen von unserem Event aus. Dies möchte ich nicht. Wir möchten ein Event für ganz Biblis gestalten: Für alle Bibliser und Bibliserinnen.“ Sie hofft auf das Verständnis der Bürger.

Diese reagieren auf Facebook allerdings gespalten auf die Nachricht. In kurzer Zeit entspann sich eine so emotionale Debatte darüber in den Kommentaren, dass die Funktion von den Administratoren der Gruppe „Bibliser Willkommen“ gesperrt wurde. cos