Briebelweg gesperrt

Biblis. Vom 11. bis voraussichtlich 22. Oktober wird der KMB im Briebelweg in Biblis den Hauptkanal sowie die Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze erneuern. Die Arbeiten finden im Bereich zwischen dem bestehenden Schacht am Haus 26 B im Briebelweg bis zur Heinrichstraße statt. Dafür ist es laut KMB erforderlich, den Weg einschließlich des Plattenbelags aufzugraben und die Entwässerung zu erneuern. Für die Erneuerung des Kanalanschlusses in der Heinrichstraße ist eine Vollsperrung des entsprechenden Straßenabschnitts vorgesehen. Die Heinrichstraße wird dann aus beiden Richtungen bis zur Baustelle befahrbar bleiben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fußgänger können den Briebelweg während der Bauzeit nicht als Durchgang von der Heinrichstraße zur Viktoriastraße nutzen. Anwohner erreichen ihre Grundstücke fußläufig. Da insbesondere Schulkinder den Briebelweg queren, wurden die Kanalarbeiten bewusst in die Herbstferien gelegt. Der KMB bittet um Verständnis für die Beeinträchtigungen. Fragen beantworten Markus Arzberger (06251/10 96 38) und Valentina Axt (06251/10 96 36) vom KMB. red