Bretterberg liegt im Wald

Biblis. Einen riesiger Bretterhaufen hat das Bibliser Ordnungsamt in einem kleinen Waldstück in der Nähe von Nordheim entdeckt. Auf eine gute Anhängerladung voll schätzen die Rathaus-Mitarbeiter den Abfallberg, der vor allem aus Brettern verschiedener Länge und Stärke besteht. Das Ordnungsamt sucht nun nach Zeugen, die an der verlängerten Altrheinstraße Verdächtiges beobachtet haben. Auf die Verursacher der „illegalen Müllablagrung“ wartet eine Anzeige, die durchaus teuer werden könne, wie das Ordnungsamt bestätigt. sbo

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1