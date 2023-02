Brennholz gefragt

Biblis. Beim Verkauf von Brennholz aus dem Bibliser Wald gibt es Änderungen, das teilt die Gemeindeverwaltung jetzt mit. Bisher wurde der Kaufwunsch von Brennholz direkt bei der zuständigen Försterin Sabrina Stark angemeldet, heißt es aus dem Rathaus. In Zukunft sollte dies aber direkt dem Bauamt der Gemeinde Biblis gemeldet werden – unter der Telefonnummer 06245/288 73 oder per E-Mail an bauamt@biblis.eu.

Benötigt werden Name, Adresse und Telefon, eventuell die E-Mail-Adresse und die gewünschte Menge an Brennholz. Das Bauamt leitet die Daten an die Försterin weiter, die dann Termine mit den Interessenten ausmacht. red