Brass Band fährt wegen Corona Verluste ein

Biblis. Später als sonst fand die Jahreshauptversammlung der Brass Band Biblis statt – in Corona-Zeiten ist eben manches anders. So durften auch nur Geimpfte oder Genesene an der Veranstaltung teilnehmen. Nach der Begrüßung durch Dieter Boch folgte der Jahresbericht der drei Vereinsvorsitzenden.

Die Geehrten Seit fünf Jahren in der Brass Band sind: Adrian Felch, Thomas Müller, Daniela Raab, Christina Raccanello-Ritzert und Janine Schmitz. Vorsitzender Dieter Boch wurde für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt. 15 Jahre dabei sind Natascha Felde und Claudia Wahlig. Gleich vier Mitglieder haben die 25 Jahre erreicht: Katja Neumann, Annette Reis, Bernhard Schiedeck und Bodo Wendling. Silke Beickert (30 Jahre), Astrid Knapp-Tandl (35 Jahre) und Harald Kissel (40 Jahre) bekamen ebenfalls Urkunden und Blumen. Laut Satzung wurde Harald Kissel zugleich zum Ehrenmitglied ernannt. red

Das Jahr 2019 begann noch ganz normal – mit dem Einsammeln der Weihnachtsbäume. 32 Helfer waren unterwegs. Die Brass Band nahm am Fastnachtsumzug in Gernsheim teil. Zum Umzug in Bürstadt war die Band wegen fehlender Sponsorengelder nicht verpflichtet worden. Es fanden insgesamt sieben Proben statt, und man war noch guten Mutes, dass das traditionelle Frühjahrskonzert stattfinden würde. Doch dann kam 2020 der Lockdown.

Aktuell 78 Mitglieder

Corona betraf auch die Treffen des Vorstandes, und die Jahreshauptversammlung musste verschoben werden. Diese konnte dann aber im August 2020 im Freien in „Bellas Garten“ stattfinden. Einige wenige Proben wurden im August – auf dem Schulhof – durchgeführt.

Aktuell hat die Brass Band 78 Mitglieder. Roger Daniel, der den gemeinsamen Jahresbericht verlas, bedankte sich abschließend bei allen Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit: „Es war ein sehr emotionales Jahr für uns alle. Wenn es galt, Entscheidungen zu treffen, stand der gesamte Vorstand hinter uns. Vielen Dank dafür.“

Auch der Bericht des Jugendwarts war geprägt von der Corona-Pandemie. „Aber wir waren einfallsreich. Wir haben in einem Online-Video musiziert und im August eine Outdoorprobe organisiert“, fügte Jugendleiter Johannes Gölz an. Aktuell sind sieben Jugendliche unter 18 Jahren aktiv – sechs Bläser und ein Schlagzeuger.

Trotz Corona hat die Brass Band – bedingt vor allem durch gute Rücklagen – noch eine gesunde Kasse. Dennoch gab es in 2020 einen Verlust im unteren fünfstelligen Bereich. „Vor allem die Einnahmen durch unser Konzert haben uns gefehlt. Und wir hatten die Ausgaben für unsere neue Kleidung“, fügte Rechnerin Iris Kissel an.

Die Kassenprüfer hatten keinerlei Beanstandungen. So konnte danach die einstimmige Entlastung des Vorstandes erfolgen. Nun musste nur noch ein neuer Kassenprüfer gewählt werden. Das Amt übernimmt Annette Reis.

Beim Punkt Verschiedenes ergriff Dirigent Thomas Reiss das Wort: „Wir haben viele Ideen, die wir hoffentlich 2022 umsetzen können.“ Eine soll sogar noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Man wolle den Bürgern und treuen Fans, die sich den Eintritt fürs Konzert nicht haben erstatten lassen, etwas zurückgeben. Daher soll es am ersten Advent, 28. November, gegenüber dem Hotel Lindenhof ein kostenloses Open-Air Konzert geben. Beginn ist um 17 Uhr. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird das Ganze um eine Woche verschoben.

Angefangen mit Querflöte

Der Vorstand nutzte die Gelegenheit, um langjährige Mitglieder zu ehren. „Die Person, die wir jetzt ehren, ist wirklich ein Highlight“, sagte Boch. Angefangen hat er einst mit der Querflöte. Über die Fanfare kam er schließlich zur Trompete. Aktuell ist er der dienstälteste Spieler. „Für dein Jubiläum wollen wir dich hoch leben lassen. Bleib gesund und uns noch lange erhalten“, sagte Boch. Dann gab es stehenden Ovationen – für das Vereins-Urgestein Hubert Abraham. Er ist seit nunmehr 55 Jahren Mitglied der Brass Band.