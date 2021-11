Brass Band Biblis lädt zu Winter-Open-Air

Biblis. Nach vielen buchstäblich sang- und klanglosen Wochen möchte sich die Brass Band Biblis endlich einmal wieder in der Öffentlichkeit präsentieren. „Da auch in diesem Jahr kein Weihnachtsmarkt in Biblis stattfinden kann, wurde von unserem Dirigenten die Idee geboren, mit einem Winter-Open-Air die Bibliser Bürgerinnen und Bürger dennoch in eine stimmungsvolle Atmosphäre zu versetzen“, informieren die Musiker. Das Open Air soll am Sonntag, 28. November, gegen 17 Uhr in der Parkanlage gegenüber von Friedhof beziehungsweise Hotel-Restaurant Lindenhof (Lindenstraße) stattfinden.

Seit zwei Jahren kein Publikum

Nachdem die Brass Band im März des vergangenen Jahres bereits ihr Konzert in der Riedhalle aufgrund des damaligen Pandemiegeschehens nicht spielen konnte, sollen ihre Fans wenigstens rechtzeitig zur Adventszeit „mit dem typischen Sound der Brass Band“ erfreut werden, heißt es in der Pressemitteilung. Mit dem musikalischen Adventssonntag möchten sich die Musikerinnen und Musiker außerdem bei allen bedanken, „die uns im vergangenen Jahr so zahlreich bei der Kartenrückgabe unseres abgesagten Konzertes mit Spenden unterstützt und somit unsere Vereinskasse geschont haben“.

Das Winter-Open-Air ist für die Musikerinnen und Musiker der erste öffentliche Auftritt seit fast zwei Jahren. Entsprechend freuen sich alle darauf, endlich wieder vor Publikum spielen zu können.

Wichtig ist der Band, dass es sich bei dieser Veranstaltung weniger um ein Konzert handelt, sondern vielmehr um ein ungezwungenes und geselliges Zusammensein bei Musik, Lichteffekten und netten Gesprächen. Für einen Imbiss sowie warme und kalte Getränke während und nach dem Open Air sorgt Familie Pehar vom Hotel Restaurant Lindenhof. So sollen die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nach Ende der Veranstaltung gerne noch vor Ort zusammenbleiben können. Sitzgelegenheiten werden keine zur Verfügung stehen. Die Besucherinnen und Besucher könnten hingegen ungestört flanieren, da im Bereich von Lindenstraße/Parkanlage und Friedhof eine Straßensperrung eingerichtet sei.

Bei Regen muss die Veranstaltung ausfallen. Nachholtermin ist dann am Sonntag, 5. Dezember, zur gleichen Uhrzeit – sofern das Wetter mitspielt. red