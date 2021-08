Brand in Gartenlaube

Biblis. Die Freiwillige Feuerwehr Biblis hat am Montagabend eine brennende Laube in der Gartenanlage Am Werrtor gelöscht. Die Brandschützer waren kurz nach 20 Uhr alarmiert worden. Dies berichtet Feuerwehrsprecher Ralf Becker.

Schon bei der Anfahrt sei starker Rauch zu sehen gewesen. Nach ersten Erkenntnissen ging der Brand von der Elektroverteilung der Gartenhütte aus. Das Feuer breitete sich schnell auf das Dach aus. Personen waren beim Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr in der Laube.

Feuerwehreinsatz bei einer Gartenlaube in Biblis. © Feuerwehr Biblis

Die Einsatzkräfte hatten den Brandherd schnell gefunden und löschten unter Einsatz von Atemschutz die Flammen. Anschließend wurde das Gebäude belüftet und mit der Wärmebildkamera nach weiteren Glutnestern gesucht. Im Einsatz war die Feuerwehr Biblis mit drei Fahrzeugen. Gegen gegen 21.30 Uhr konnten die Feuerwehrleute ihre Arbeit beenden. red