Brand in Bibliser Recyclingfirma

Biblis. Der Brand hat am Dienstagvormittag Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen: Gegen 11 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Straße „Beim Kreuz“ aus. Nach ersten Erkenntnissen habe eine Ansammlung von Restmüll gebrannt, berichten die Ermittler. Dadurch sei auch die benachbarte Lagerhalle in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzt worden sei allerdings niemand. Zur Brandursache dauern die Ermittlungen noch an. Die Feuerwehr Biblis konnte die Flammen schnell löschen und so ein weiteres Ausbreiten verhindern. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro.

