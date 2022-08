Mannheimer Morgen Plus-Artikel Blaulicht Brand im Bibliser Pfaffenau-Stadion beschädigt Elektronik

Eine brennende Mülltonne im Bibliser Pfaffenau-Stadion hat am Samstagabend einen Schaden an der Elektronik des Gebäudes verursacht. Auf dem Gelände soll am Donnerstag das Kino-Open-Air starten.