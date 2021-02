Biblis. Den Ostteil des Spielplatzes an der B 44 will der Bibliser CDU-Fraktionsvorsitzender Hans Michael Platz endlich ausbauen lassen, so wie es vor drei Jahren beschlossen wurde. Womöglich sogar mit generationsübergreifenden Spielgeräten, erklärte Platz während der Sitzung des Bibliser Bauausschusses. Dem widersprach Sven Vollrath (SPD). Er war der Ansicht, dass der Bolzplatz dort nicht verschwinden sollte, weil er sehr gut genutzt werde.

AdUnit urban-intext1

Vollrath war dafür, den alten Beschluss von 2018 aufzuheben und ihn für einen Mehrgenerationenplatz in der Pfaffenaue umzuwandeln. Diese Änderung wurde mehrheitlich mit vier Ja-Stimmen (drei Nein-Stimmen) empfohlen. Bürgermeister Volker Scheib verwies auf das Sportstättenkonzept, zu dem sich die Sportvereine am 2. März erneut treffen. Die Anregungen und Einwände aus dem ersten Treffen sind in die Vorschläge eingearbeitet worden, die als weitere Basis dienen. Hierin fließt auch das Thema Pfaffenau ein.

Helen Hulbert von der Verwaltung stellte den neuesten Stand der Planungen in Sachen Kreuzung B 44/ Werrtor vor. „Auf jeden Fall soll es eine Ampel für Fußgänger und Radfahrer zum Überqueren geben“, berichtete sie. Es seien zudem zwei Linksabbiegespuren in die Bachgasse vorgesehen. Platz hakte ein, dass sich mit der Linksabbiegespur aus Richtung Bobstadt der Verkehrsdruck auf die Bachgasse noch erhöhen würde. Diese Möglichkeit sei ja derzeit gar nicht vorgesehen. Zuerst solle es im Frühjahr noch eine Verkehrszählung geben, erklärte Hulbert, und dann werde sich zeigen, ob das alles so kommen kann, wie es der Plan vorsehe.

Scheib bedankte sich am Ende beim Ausschussvorsitzenden Dirk Müller (CDU), der bei der Kommunalwahl nicht mehr antritt. „Sie haben die Sitzungen immer souverän geleitet“, lobte der Bürgermeister. Er dankte auch Peter Graf, Vorsitzender des Fahrgastbeirats des VRN, der mitgeholfen hat, die Buslinie 642 über Wattenheim, Nordheim und Hofheim wiederzubeleben. cid