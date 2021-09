Bösewichte treffen sich

Biblis. Mit Daniel Brühl – als Regisseur und Hauptdarsteller in „Nebenan“ – beginnt die neue Filmwoche am Donnerstag, 23. September, um 20 Uhr im Bibliser Kino. Der Filmstar Daniel scheint das perfekte Leben zu führen. Als er in seiner Stammkneipe auf Bruno trifft, der all seine Filme und viele Details aus seinem Privatleben kennt, bekommt er es mit der Angst zu tun.

Um Superbösewichte geht’s von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. September, 20 Uhr, in der Comic-Verfilmung „The Suicide Squad 2“. Margot Robbie spielt erneut ihre Kultrolle „Harley Quinn“, Idris Elba ist „Bloodsport“ und John Cena „Peacemaker“. Sie gehören zur Task Force X aus dem Gefängnis Belle Reve.

Für Kinder läuft „Jim Knopf und die Wilde 13“ mit Solomon Gordon und Henning Baum am Sonntag, 26. September, 15 Uhr. Ein neues Abenteuer im Lummerland wartet mit der Piratenbande auf Jim Knopf und Lokführer Lukas. cid