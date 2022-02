Die Eisenbahnfreunde Biblis und Umgebung veranstalten am Sonntag, 6. Februar ihre Frühjahrsbörse in der Riedhalle in Biblis. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr bieten Händler ihre Waren aus dem Modelleisenbahnbereich an. Testmöglichkeiten für die gängigsten Spurweiten und Steuerungssysteme sind vor Ort vorhanden. Außerdem stehen die Vereinsmitglieder gerne für Fragen rund um das Thema

