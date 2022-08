Blutspender gesucht

Bürstadt/Biblis. Das Deutsche Rote Kreuz ruft zur Blutspende auf. In Bürstadt und Biblis ist dies am Dienstag, 9. August, möglich – entweder zwischen 15.30 und 19.30 Uhr in der Sporthalle der Erich Kästner-Schule oder zwischen 15.30 und 20 Uhr in der Riedhalle, Lindenstraße 38. Allerdings muss der Termin vorab online unter www.blutspende.de reserviert werden.

Der Blutspendedienst sucht derzeit aktiv nach Erstspendern und belohnt dies mit Gutscheinen fürs Kino. Freuen darf sich sowohl der Erstspender als auch derjenige, der ihn mitbringt. Die Aktion läuft noch bis Ende September. Wer Fragen hat, kann sich auch telefonisch unter 0800/119 49 11 an den Blutspendedienst wenden. cos