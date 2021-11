Blutspende in Riedhalle

Biblis. Täglich werden für Patienten in Deutschland bis zu 15 000 Bluttransfusionen benötigt. Der Blutspendedienst bittet daher dringend zur Spende. Gelegenheit dazu ist am Dienstag, 9. November, von 15.30 bis 20 Uhr in der Bibliser Riedhalle, Lindenstraße 38. Zur Terminreservierung geht es unter https://terminreservierung.blutspende.de. Das DRK bittet, nur zur Blutspende zu kommen, wenn man sich gesund und fit fühlt. Schon am Tag nach einer Impfung können Spenderinnen und Spender Blut spenden. Wer erst aus dem Ausland zurückgekehrt ist, soll bei der Anmeldung einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis vorlegen. Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1