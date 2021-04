Blutspende in der Bibliser Riedhalle

Die Blutspende in Biblis findet am Dienstag, 4. Mai, von 15.30 ...

Die Blutspende in Biblis findet am Dienstag, 4. Mai, von 15.30 bis 20 Uhr in der Riedhalle, Lindenstraße 38, statt. Teilnahme ist nur durch eine Online-Terminreservierung möglich unter terminreservie rung.blutspende.de/m/biblis-