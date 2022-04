Blaue und gelbe Friedenstauben gefaltet

Biblis. „Lasset die Tauben fliegen, für den Frieden in der Ukraine!“ Unter diesem Motto lud die Katholische Familien-Kindertagesstätte Sonnenschein Biblis zu einem Nachmittag für den Frieden in und vor die St. Bartholomäuskirche ein. Gemeinsam wurden Friedenstauben gefaltet werden, in der Kirche gab es Friedensgebete mit musikalischer Begleitung, und es gab selbstgemachte Friedenskerzen. Der Erlös wird den betroffenen Menschen gespendet.

„Wir möchten ein Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine und den Geflüchteten setzen, gemeinsam an diese Menschen denken und uns im Kleinen für den Frieden einsetzen“, brachte es Ellen Gärtner, Leiterin der Kindertagesstätte Sonnenschein, auf den Punkt. Sie hatte die Aktion mit dem Team auf die Beine gestellt. Impulse gab hierbei auch die neue Kollegin Bernadette Mörtel. Diese hatte in Lampertheim schon im März zu einer erfolgreichen Solidaritäts-Aktion aufgerufen, als mit Bürgern über 1300 blau-gelbe Origami-Tauben entstanden. „Die Taube ist ein Hoffnungsträger“, so Mörtel. Auf ihrem Pulli sichtbar aufgedruckt stand zudem: „Wenn mit jeder Taube die Hoffnung auf den Frieden wächst, ist es Wert, sie zu falten.“

Auch in Biblis wurde fleißig gefaltet. Die Anleitung dafür war auf einem großen Plakat gedruckt, Papier in den Farben Blau, Gelb und Weiß lag auf dem Tisch vor der Kirche bereit – und war im Sonnenschein ein Blickfang für Vorbeigehende. „Jeder darf die Taube mit nach Hause nehmen und ans Fenster hängen, als sichtbares Symbol für den Frieden und Verbundenheit mit der Ukraine“, ergänzte Ellen Gärtner.

Zu jeder vollen Stunde gab es in der Kirche ein Friedensgebet – mit Kritik an den politischen Auseinandersetzungen und der Bitte um Frieden. Ebenso ging es darum, dass man selbst die Kraft findet und gibt, sich für den Frieden einzusetzen. Musik der Kita-Band – mit den Teammitgliedern Melanie Brenner, Miriam Angert und Anja Drolshagen – begleiteten die Gebete. Bernadette Mörtel hatte zudem Kerzen als Hoffnungs- und Friedenslicht gestaltet und bot diese für zwei Euro an. Der Erlös kommt Menschen in und aus der Ukraine zugute. str