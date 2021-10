Blaualgen entdeckt

Biblis. Die braunen Schlieren auf dem Gemeindesee in Biblis haben sich als Blaualgen erwiesen. Das teilt Ralf Becker, Sprecher der Feuerwehr Biblis, mit. Die Polizei habe die Wehr am frühen Samstagabend um Amtshilfe gebeten, weil Spaziergänger im Uferbereich braune Flüssigkeit auf dem Wasser entdeckt hatten. Wenige Minuten später, gegen 17 Uhr, waren die Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug vor Ort und stellten fest, dass entlang des Uferbereichs in Richtung der Bahnlinie nach Hofheim mehrere größere Flecken einer braunen Flüssigkeit auf der Wasseroberfläche trieben. „Ein Entfernen der Flüssigkeit war aufgrund der Uferbereiche und der begrenzten technischen Mittel nicht möglich“, erläutert Becker unserer Redaktion.

Spaziergänger haben die braunen Schlieren bemerkt. © Ralf Becker/FFW Biblis

Entwarnung am Abend

Die Einsatzkräfte entnahmen allerdings eine Probe der Flüssigkeit und brachten diese zwecks Analyse zu einem Fachlabor. Das Ergebnis stand wenige Stunden später fest: Bei den Schlieren handelte es sich um eine Art von Blaualgen. Wie vereinbart, wurde die Einsatzleitung sofort per E-Mail informiert. „Für die Feuerwehr war somit kein Handeln erforderlich, der Einsatz wurde gegen 20 Uhr beendet“, so Becker. Vorsorglich hatten Einsatzkräfte am Sonntagmorgen noch einmal mit Unterstützung der DLRG Biblis das Gewässer kontrolliert. Einige Arten von Blaualgen gelten als giftig und können Hautreizungen bei Mensch und Tier hervorrufen. red