Die Bibliser Filminsel startet am Donnerstag, 19. Januar, um 20 Uhr mit dem Streifen „Der Passfälscher“ in sein langes Kinowochenende. Cioma Schönhaus ist 21 Jahre alt und voller Leben und Tatendrang. Er lebt in Berlin, 1942. Doch statt sich vor den Nazis zu verstecken, flüchtet der jüdische Cioma sich ins Rampenlicht. Zusammen mit seinem Freund Det übt er sich in Nachahmung und Täuschung.

