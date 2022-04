Zur Betstunde am Gründonnerstag, 14. April, lädt die KAB Biblis mit dem Jugendliturgiekreis ein. Nach dem Abendmahlamt beginnt die gemeinsame Kreuzwegstunde um 21.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Biblis. Zu sehen sind Bilder zu den Kreuzwegstationen. Dazu werden Texte aus der heutigen Zeit vorgelesen, und es wird gemeinsam gebetet.

