Bibliser wollen Wohngebiete mit Experten entwickeln

Biblis. Die Gemeinde Biblis hat die Arbeitsgruppe Bau gegründet, die bereits eine erste konstruktive Sitzung hatte. Das berichtete Bürgermeister Volker Scheib dem Bauausschuss. Sie soll den politischen Gremien helfen, bei Bauprojekten eine entsprechende Entscheidungsgrundlage zu haben.

In Sachen Werrtor hat sich das Gremium dafür ausgesprochen, nicht nur das Areal, auf dem ein Investor Wohnungen bauen möchte, unter die Lupe zu nehmen. Vielmehr soll das gesamte Gebiet mit Gewerbe und Wohnbebauung von einem Städteplaner fachmännisch beurteilt und ein Leitbild erstellt werden.

Ein Fachplaner soll sich das Gebiet „Am Werrtor“ anschauen. © Christine Dirigo

„Die AG findet es wichtig, dass das gemacht wird, auch wenn vielleicht der Investor abspringt“, so Scheib. Das war die Befürchtung von Hans-Peter Fischer, Fraktionsvorsitzender der Freien Liste (FLB). Er verwies auf die E-Mail des Investors, der auf eine verbindliche Zusage warte. SPD-Fraktionschef Sven Vollrath, meinte, vor der Sommerpause könne sowieso keine Zusage getroffen werden. Der Ausschuss empfahl dieses Vorgehen mehrheitlich bei einer Gegenstimme von der FLB.

Lückenschluss angedacht

Anders war es bei der Umlegung des Baugebiets Helfrichsgärtel IV und V. Der Bürgermeister unterbreitete Vorschläge, zum Beispiel den Lückenschluss zum Wohngebiet hinter der Bahnlinie. Seiner Ansicht nach sollten die beiden Gebiete nicht wie bisher nördlich an die vorhandenen anschließen, sondern um etwa 45 Grad nach rechts gedreht werden. Damit lägen sie im Gebiet zwischen Gewerbestraße und dem Hohen Weg. „Damit wäre auch eine andere Verkehrsführung möglich, auch für die bisherigen Wohngebiete. Die Anwohner müssten nicht mehr durch die Berliner und Wattenheimer Straße fahren, sondern könnten über das Gewerbegebiet die L 3261 erreichen“, sagte Scheib.

Dazu müsse aber der Flächennutzungsplan geändert werden, was mindestens vier Monate dauern könnte. CDU-Fraktionsvorsitzender Christopher Wetzel meinte: „Der Lückenschluss springt einem ja förmlich ins Auge. Die Gemeinde könnte wieder selbstständig ein Baugebiet aufstellen und die Grundstücke für freies Bauen vermarkten.“ Vollrath stimmte dem zu. „Seit 20 Jahren hat es in Biblis kein Baugebiet für freies Bauen gegeben, und meine Generation hat dafür Häuser kaufen müssen. Wir wollen, dass Helfrichsgärtel IV und V endlich kommen.“ Kritik gab es allerdings an der Argumentation des Bürgermeisters bezüglich des Verkehrsflusses. Der Ausschuss entschied sich mit vier Nein-Stimmen und drei Enthaltungen gegen diesen Antrag.

Etwas strittig war der Antrag der CDU zum Neubau einer Schulsport- und Mehrzweckhalle. Es gab bereits am 6. Februar 2020 einen Beschluss dazu. Das Thema dürfe nicht doppelt behandelt werden. Wetzel forderte, eine Halle wie in Einhausen zu bauen, an der sich der Kreis finanziell beteiligt. „Dafür ist es in Biblis noch nicht zu spät“, erklärte der CDU-Fraktionsvorsitzende.

Vollrath erklärte: „Es ist extrem wichtig, mit dem Landrat zu sprechen, inwieweit sich der Kreis beteiligt. Wir brauchen eine Aussage, die man dokumentieren kann.“ Scheib hat nächste Woche ein Treffen mit dem Eigenbetrieb Schule und will dort erfragen, was generell machbar sei. Erst danach will er das Gespräch mit dem Landrat suchen. „Ich lass mir von Ihnen nicht diktieren, wann ich mit dem Landrat spreche. Ich will mir erst die Fakten holen, um für das Gespräch gerüstet zu sein“, entgegnete er den Fraktionen.

Die Riedhalle ist und bleibt ein Sorgenkind. Es geht nach wie vor um die Frage, ob sie weiter genutzt werden kann. Sie dient auch als Sporthalle für die Schule in den Weschnitzauen. Scheib bat darum, den Antrag zurückzuziehen. „Im September werde ich das komplette Programm vorlegen können“, meinte er. Dem entsprach der Ausschuss allerdings nicht. Der Antrag wurde abgestimmt und einstimmig empfohlen.

